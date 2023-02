De Kwekpoel was de afgelopen dagen voor veel jonge Eendjes het carnavaleske walhalla. Muziek, spelletjes, confetti: de lol spatte ervan af in de tot carnavalstempel omgebouwde sporthal De Dommel.

De Kwekpoel gaat maandagavond met carnaval ‘helemaal Stuk’

wo 15 feb, 15:40

Ze zijn er bijzonder trots op. De Knokkers, organisator van het jeugdcarnaval in De Kwekpoel, heeft de mannen van StukTV weten te strikken. Maandagavond 20 februari zetten dj’s Giel de Winter en Stefan Jurriens het feestpaleis op zijn kop.

De mannen van StukTV komen naar Boxtel in het kader van het 55-jarig bestaan van De Knokkers. De organisatie heeft de act kunnen boeken dankzij onder meer de lotenverkoop. De YouTube-sterren zijn onder de jeugd erg populair. ,,Alle kinderen zijn dolenthousiast. Daar doen we het natuurlijk voor. Als zij uit hun plaat gaan, is het voor ons geslaagd”, geeft medeorganisator Bernadette Hoogakker aan.

BANDJES

Naast StukTV zorgt de KeK Partycrew ook deze avond voor muziek en entertainment. De entreebandjes voor de feestavonden in De Kwekpoel kosten 11 euro en zijn te koop bij Ring & Go of via www.kwekpoel.nl. Losse kaartjes kosten drie euro en zijn op de avond zelf verkrijgbaar bij sportcentrum De Dommel aan de Van der Voortweg.

De Kwekpoel is voor veel jonge Eendjes het carnavaleske walhalla. Het is daar vier dagen en avonden feest. Foto: Bas van den Biggelaar.