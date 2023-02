Guusje hangt wapenschild terug na uitmuntend werk

Het wapenschild van Boxtel hangt weer fier op zijn plek aan het balkon van het gemeentehuis. De eer was aan Guusje Schalkx uit Boxtel om deze ochtend het object terug te hangen. De 20-jarige SintLucas-student herstelde het beschadigde schildje namelijk in oude luister.

Onder toeziend oog van burgemeester Ronald van Meygaarden werd het historische schild met behulp van een hoogwerker weer op zijn plek gehangen. In juni vorig jaar werd het brutaal op klaarlichte dag van zijn plek gestolen, de dader werd al snel achterhaald, maar het object raakte beschadigd. Guusje kreeg via haar docent Joep Dirckx de opdracht om het wapenschild te restaureren als onderdeel van haar afstuderen van haar opleiding decoratie- en restauratieschilder. De beoordeling voor deze opdracht had ze al even binnen: uitmuntend. De burgemeester zich daar in vinden...