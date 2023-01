‘We starten les met: stoel, tafel, deur’

Coördinator Heidi Schel (midden) met taalklasleerlingen. Per februari krijgen deze kinderen les in het voormalige Maremakgebouw.

De Beemden kent sinds januari vorig jaar speciaal taalonderwijs voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 die het Nederlands niet of onvoldoende machtig zijn. Het gaat om kinderen van statushouders die in de gemeente Boxtel wonen, maar ook om vluchtelingen uit Oekraïne.

In een jaar tijd is het leerlingaantal in de taalklassen flink gestegen. Van negen bij de start tot 35 nu. Mayke van Drunen, directeur van De Beemden en Wereldschool Taalrijk: ,,We verwachten dat de vraag blijft toenemen, vandaar dat we met stichting Talentis en de gemeente Boxtel zijn gaan zoeken naar mogelijkheden om uit te breiden. Er geldt nu een wachtlijst, maar die verdwijnt vanaf februari.”