Je kunt de boom in met je kerstwensen...

Geïnspireerd door de kijkcijferhit Joris' Kerstboom op televisie roept Brabants Centrum haar lezers op om dit jaar een wens of bedankje in te sturen. Die komt op een kerstbal in een feestelijk versierde spar die donderdag 19 december de voorpagina van de kerstbijlage van deze krant siert.

Enkele van de ingestuurde wensen wil de redactie uitdiepen in een persoonlijk interview met de inzender en/of degene waarvoor de boodschap is bedoeld. Dus wil je een naaste een schouderklopje geven omdat die een vervelend jaar achter de rug heeft of een mantelzorger bedanken die zich om jou bekommerde? Of wens je iemand alle goeds die een feestelijke dan wel ingrijpende gebeurtenis voor de boeg heeft? Stuur je wens in!

TOT 1 DECEMBER INSTUREN

Wie zijn of haar decemberwens in de boom op de kerstspecial wil laten plaatsen, kan die - liefst vóór 1 december - mailen naar bc@brabantscentrum.nl. Een kaart of brief naar de redactie sturen kan natuurlijk ook. Het postadres is Prins Bernhardstraat 5, 5281 JH in Boxtel.