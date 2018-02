Jaren vijftig herleven in MuBo

Museum MuBo stelt twee maanden lang zo'n driehonderd zwart-wit foto's uit de jaren vijftig van de vorige eeuw tentoon. Vrijwel allemaal Boxtelse portretten, waarschijnlijk gemaakt door de in 1977 overleden lokale fotograaf Harry Janssen. Tijdens de opbouw van de expositie is gebleken, dat ook verschillende prenten een Liempdse identiteit verraden. De prenten vormen samen de expositie 'Jaren '50 in Boxtel: een unieke collectie portretten in beeld'. Gezinnen, bruidsparen, militairen, communicantjes: ze komen allemaal voorbij in de tentoonstelling die vandaag, zaterdag 17 februari vanaf 13.00 uur te zien is in het museum aan de Baroniestraat.

Het initiatief voor de tentoonstelling is genomen door Piet van Oers uit Boxtel en Roger van Laere uit Liempde. Het tweetal vond de dozen met negatieven begin jaren tachtig op de zolder van het toenmalige Liempdse Sint-Albertusklooster. De glasnegatieven werden nadien bewaard in het archief van Brabants Centrum, waarvan Van Oers jarenlang directeur en hoofdredacteur was. Enkele jaren geleden toonde heemkundige Christ van Eekelen zich bereid om ze in te scannen. Die scans zijn inmiddels uitgeprint op A4-formaat en worden getoond tijdens de expositie in MuBo.

SPREEKUUR

De verwachting is dat de expositie voor veel Boxtelaren interessant is. Mensen zullen foto's zien die misschien niet (meer) in bezit zijn van hun families. Museumbezoekers die er belangstelling voor hebben, kunnen voor een geringe vergoeding van 2 euro een digitale kopie bestellen aan de balie van MuBo.

Ook kunnen zij aanvullende informatie over foto's achterlaten. Van lang niet alle foto's is bekend wie er precies op staan, in welk jaar de foto is genomen en ter gelegenheid waarvan de foto is gemaakt. Daarom roept MuBo de hulp in van bezoekers. Bij elke foto staat een nummer aangegeven. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een formulier met het verzoek om daarop hun kennis over een of meerdere foto's in te vullen. Van Oers en Van Laere houden in het museum op vier middagen ook een 'spreekuur' van 14.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen aan hen dan ook hun achtergrondverhalen over de foto's kwijt. Deze middagen zijn gepland op de zaterdagen 10 maart en 24 maart en de zondagen 25 februari en 15 april.

OP DE FOTO: In MuBo werd afgelopen week de foto-expositie 'Jaren '50 in Boxtel: een unieke collectie portretten in beeld' ingericht in museum MuBo. Roger van Laere en Piet van Oers (eerste en tweede van links) namen het initiatief voor de tentoonstelling. (Foto: Peter de Koning).