Japanse duizendknoop krijgt het heet

Hovenier Mathijs van Vught trekt namens zijn Boxtelse werkgever Oxalis ten strijde tegen de Japanse duizendknoop. Het bedrijf aan de Mijlstraat is door de gemeente ingeschakeld om op een andere manier de plant te 'behandelen'. Dankzij een machine van een Duitse leverancier kunnen ze een alternatief voor het maaien bieden: bijna kokend water.

,,De machine komt van een Duitse leverancier", legt hovenier Mathijs uit. ,,Op de wagen zit een tank waar duizend liter water in gaat. Dat wordt door een heetwatermachine tot zo'n 90 tot 95 graden Celsius verwarmd. Een paar seconden spuit ik het hete water op dezelfde plek. Vijf of tien tellen, het is ook nog proberen hoe lang dat precies moet." Lees vandaag meer hierover in Brabants Centrum van donderdag 21 juni.