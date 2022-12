Op een dood spoor?

Dat lijkt een hard standpunt, maar het staat gewoon in de met de gemeente Boxtel ondertekende bestuursovereenkomst: ‘indien het taakstellend budget niet toereikend blijkt voor de uitvoering van het project dient de gemeente Boxtel met dusdanige voorstellen te komen dat het taakstellend budget niet wordt overschreden, met dien verstande dat de VLK en sluiting dubbele overweg ongewijzigd gerealiseerd worden’.

Een duidelijk gegeven, maar het in de arm genomen consultancy bureau BMC, verantwoordelijk voor de presentatie van dinsdagavond, ziet de toekomst desondanks toch zonnig in. ‘We moeten denken in kansen en durven kijken naar de toekomst, daarop moeten we ons focussen’.