Aantal pinautomaten neemt met honderden per jaar af

11 minuten geleden

Als je al jarenlang bij naar volle tevredenheid bij dezelfde pinautomaat je cash geld haalt, zal het een vreemde gewaarwording zijn als deze ineens is verdwenen. Het zal ervaren worden als weer een teruglopende dienstverlening van de banken. Je zou daarom kunnen overwegen om naar een andere bank over te stappen maar die blijken dan allemaal van dezelfde vervangende Geldmaat gebruik te maken.

Die Geldmaat blijkt niet bij iedereen even populair te zijn. Zo blijken ondernemers nogal eens tegen problemen aan te lopen. Uit onafhankelijk onderzoek van vergelijkingssite Bank.nl blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden niet blij is met de service van Geldmaat. Bijna 90% geeft aan ontevreden te zijn. Zo ervaart 75% van hen problemen met Geldmaat, zoals een technische storing of omdat er geen geldautomaat in de buurt is. Het gaat hierbij om zowel particulieren als ondernemers.

PINAUTOMAAT

Tegenwoordig is er nogal wat te doen om het steeds teruglopende aantal bankautomaten in de publieke ruimte. Dat worden er namelijk steeds minder. Jaarlijks loopt dat aantal met honderden terug. De actuele cijfers, gemeten in het jaar 2020 laten maar liefst een reductie van bijna 900 zien. Dat is een fors aantal. In procenten uitgedrukt is dat ruim 15 procent. Het is wel zo dat vrijwel alle inwoners van Nederland binnen een straal van vijf kilometer geld op kunnen nemen aldus De Nederlandsche Bank (DNB) en Geldmaat. Deze laatste instantie is bekend van de gele geldautomaten. Zo meldt de NOS de exacte cijfers. Waren er eind 2020 nog 5795 automaten een jaar latere waren dat nog maar 4916 stuks. Wie naar een langere periode kijkt vanaf 2014 ziet dat het aantal pinautomaten in de publieke ruimte bijna gehalveerd is.

BEREIKBAARHEID

Naast de afname van pinautomaten in de publieke ruimte door het verdwijnen van filialen waar een geldautomaat in de muur zat is er nog een andere reden waarom het aantal tappenflappers drastisch is teruggelopen Dit heeft te maken met het grote aantal plofkraken. Vooral de automaten die op risicolocaties zaten zijn verwijderd. Dit heeft er mede toe geleid dat criminelen met snelle auto’s naar de Duitse grensstreek zijn getrokken en daar regelmatig toeslaan. Een derde reden voor de mindere bereikbaarheid van pinautomaten is dat ze op veel locaties van 23:00 uur tot 06:00 uur afgesloten zijn. Bij sommige uitgaansgebieden is dat tot 02:00 uur.

ONDERNEMERS

Voor ondernemers is de bereikbaarheid van de Geldmaat soms problematisch. Dit heeft te maken dat veel van deze gele apparaten in een reguliere winkel staan. Dit kan bijvoorbeeld een servicepunt van de ING zijn. Omdat deze Geldmaten binnen staan zijn ze alleen bereikbaar binnen de reguliere winkeltijden. Aangezien de gemiddelde MKB-ondernemer ook na sluitingstijd de nodige handelingen moet verrichten, kan hij niet op tijd bij de betreffende automaat in de buurt zijn. Het gevolg is dat hij een risico moet nemen en het contante geld mee naar huis moet nemen. Kortom, een ongewenste situatie.Uit onderzoek van Bank.nl blijkt dat het gebruik van deze gele geldmachines echt verre van ideaal is.