Hurks haakt af bij renovatie Oosterhof

Op de foto: Het uitstappen van projectontwikkelaar Hurks kan een nieuwe wending betekenen in de soap omtrent winkelcentrum Oosterhof, alhoewel de winkeliersvereniging en de Jumbo vertrouwen dat een andere partij het renovatieplan wil uitvoeren.

Hurks stapt uit het renovatieplan voor winkelcentrum Oosterhof, antwoordt de gemeente Boxtel op vragen van Brabants Centrum. De projectontwikkelaar zou in eerste instantie de renovatie uitvoeren. Binnenkort komt over deze ontwikkeling een persverklaring naar buiten. Wat de gevolgen zijn voor het huidige plan, is nog onbekend. De gemeente verwacht geen vertraging. De winkeliersvereniging Oosterhof ziet uitdagingen en onzekerheid, maar ook kansen.

Hurks Bouw & Vastgoedontwikkeling heeft recent meegedeeld zich terug te trekken. Dat is gemeld aan de vereniging van eigenaren (vve) van Oosterhof en de gemeente Boxtel. Wethouder Eric van den Broek benadrukte tijdens het begrotingsdebat van vorige week dat er wordt 'bijgeschaafd' aan het huidige renovatieplan dat Hurks zou uitvoeren. ,,De komende periode gaan we bekijken hoe we gezamenlijk verder kunnen optrekken om te komen tot een mooie ontwikkeling van winkelcentrum Oosterhof", vult een gemeentewoordvoerder aan.

Onderdeel van de renovatie was in eerste instantie een flinke uitbreiding van de Jumbo in het winkelcentrum. In 2015 werd in de detailhandelsvisie afgesproken dat supermarkten maximaal 15 procent mochten uitbreiden, maar daar zou de grootgrutter uit Veghel ruim overheen gaan: de locatie op Oost zou met ruim 40 tot wel bijna 80 procent in oppervlakte kunnen groeien.

Het college van B en W verleende begin dit jaar, tegen haar eigen visie in, in principe goedkeuring aan de uitbreiding. Dat leidde tot allerlei onderzoeken: andere supermarktondernemers namen adviesbureaus in de arm die aangaven dat de uitbreiding van de Jumbo zomaar kan leiden tot het verdwijnen van de Coop in Liempde. Daarop liet Hurks een adviesbureau nog eens extra onderbouwen waarom een fiks grotere Jumbo juist géén problemen elders zou opleveren. Ook begonnen belangengroepen in zowel Boxtel als Liempde zich te mengen in de discussie. Wethouder Van den Broek gaf tijdens een raadsvergadering in juli aan alle belanghebbende partijen nog eens te benaderen. Hij koos er voor om het huidige plan aan te houden.

SCHAVEN

Hoeveel er precies is 'bijgeschaafd' aan het renovatieplan door de gemeente Boxtel, is niet bekend. Wellicht is het ook meer gepast om gewoon te spreken van schaven: het plan werd te klein en niet rendabel voor Hurks, zo gaf de projectontwikkelaar aan bij voorzitter Hans van Erp van winkeliersvereniging Oosterhof. Die geeft desgevraagd aan dat de uitstap van Hurks weer onzekerheid oplevert. ,,Moet er nu een nieuw plan komen? Wat vinden de anderen in de vve ervan?" Aan de andere kant kan deze recente ontwikkeling ook een voordeel bieden, beredeneert Van Erp. ,,Het kan zomaar zijn dat we dan meer zeggenschap krijgen over de meters voor onze winkels." Ook bij de winkeliersvereniging overheerst nog het vertrouwen dat een andere aannemer de renovatie van Oosterhof wil oppakken. ,,Maar hoe en wat het precies moet worden, weet ik nog niet", aldus Van Erp, tevens eigenaar van Dierenspeciaalzaak Boxtel.

Bedrijfsleider Oskar Martens van Jumbo Oosterhof vindt het jammer dat Hurks het plan niet wil uitvoeren. Echter, zo lang het uitstappen van de ontwikkelaar niet leidt tot verder uitstel om het Boxtelse winkelcentrum aan te pakken, voorziet hij geen problemen. Wat de exacte gevolgen zijn, moet nog blijken. Wethouder Van den Broek benadrukte tijdens het begrotingsdebat van vorige week dinsdag nog maar eens dat het definitieve besluit omtrent het winkelcentrum van de wijk Oost nog voor de verkiezingen volgend jaar november rond zal zijn. Hij gaf toen ook aan dat het besluit in principe al is genomen.

De vve van Oosterhof is om een reactie gevraagd. Ook heeft de redactie tot twee keer toe Hurks Vastgoedontwikkeling benaderd voor uitleg. Beide partijen wilden echter niet dieper ingaan op de kwestie en wachten af totdat de gemeente met een persverklaring naar buiten komt.

Tekst: Pål Jansen.