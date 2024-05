Esschenaar Tiny van Schijndel (66) overleden: dauwtrappen was zijn ‘Nationale Feestdag’

Tiny van Schijndel in zijn element als tambour-maître van de Essche muziekvereniging Sint-Willibrordus.

Carnaval, de WensAmbulance, maar vooral de fanfare. Esschenaar Tiny van Schijndel was nooit te beroerd om te helpen en vooral deel te nemen aan alle activiteiten in het dorp. Hij was al geruime tijd ziek en overleed 17 mei.