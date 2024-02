Els Zandbergen leerde honderden mensen dansen

ma 26 feb, 16:28

Dansstudio Els en Kees was vanaf 1986 twintig jaar een begrip in Boxtel. Duizenden mensen leerden in het pand aan de Van Coothstraat de fijne kneepjes van onder meer Engelse wals, tango en quickstep. De eigenaars, Kees en Els Zandbergen-Lubeck, hadden elkaar in 1971 leren kennen, heel toepasselijk op dansles. Els overleed zondag 18 februari, ze werd 75 jaar.

,,Dansen was ons leven”, vertelt Kees. ,,Ik gaf in 1971 les in De Walnoot in Boxtel voor de Oisterwijkse dansschool Grijsbach. Daar leerde ik Els kennen. Mijn assistente werd ziek en ik vroeg Els, een gevorderde leerling, mij te helpen.” Dat deed ze en zo werd de kiem gelegd voor een huwelijk waarin werk en privé nauw verbonden waren. Het paar trouwde op 11 april 1974. Kees: ,,We hebben de vijftig jaar net niet gehaald.”

Samen brachten ze in verschillende dorpen in de regio mensen de kunst van het stijldansen bij, tot ze in 1986 in Boxtel hun eigen studio openden en hun werk zich op een plek concentreerde. Menigeen zwierde er over het gladde parket of hield er feesten. Tijdens de laatste afdansavond aan de Van Coothstraat, op zaterdag 6 januari 2007, interviewde Brabants Centrum enkele kandidaten. Martijn Smolders roemde de deskundigheid van Els: ,,Ze is serieus. Bij problemen pakt ze je vast en gaat met je dansen. Dan merk je meteen wat je fout doet.”

INDONESIË

In 2006, iets eerder dan verwacht, konden de twee hun dansstudio verkopen aan een projectontwikkelaar. Vanaf januari 2007 gaven ze alleen nog lessen in Liempde, aan wedstrijdparen. Els en Kees kregen meer vrije tijd. Die vulden ze onder andere met reizen naar Indonesië, het land waar Els in 1948 werd geboren en waar ze de eerste negentien jaar van haar leven woonde. De band met de gordel van smaragd bleef altijd sterk. Kees: ,,In september zijn we nog in Indonesië geweest, we hebben er allebei onze verjaardag gevierd. Achteraf het laatste verjaarsfeest van Els. We hadden nog een reis in gedachten, maar het is er niet van gekomen.”

Zijn vrouw kampte met een nieraandoening. Kees: ,,Els’ gezondheid ging een week of drie voor haar overlijden ineens sterk achteruit. Ik had een traplift klaarliggen. Die is onuitgepakt teruggegaan naar de leverancier. Els is nog vrij onverwacht overleden.”

Het afscheid en de crematie hebben in besloten kring plaatsgevonden.