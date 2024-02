Liduina-tuin: reddende engel tijdens corona kan nu zelf hulp gebruiken

De in 2019 aangelegde tuin bij Liduina is de laatste jaren van onschatbare waarde gebleken voor cliënten en hun familie en vrienden. ,,Het is letterlijk en figuurlijk de zuurstof voor bewoners en hun verwanten”, weet geestelijk verzorger Mathieu Hendriks. Maar groot onderhoud is dringend nodig, er worden tuiniers gezocht voor zaterdag 16 maart, tijdens NLdoet.