Speuren naar ‘oud goud’

46 minuten geleden

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. In 2022 ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom deze zoektocht.

GILDEBROEDER GEMONDE

Op de onderste foto, die vorige week werd gepubliceerd, staan Janus Geerts en Miet Timmermans uit Gemonde. Het zijn de overgrootouders van Alwien Geerts, eigenaar van het gelijknamige verzekerings- en administratiekantoor aan de Dorpstraat.

Het echtpaar vierde op 16 mei 1970 zijn gouden bruiloft. Bij het artikeltje dat daarover destijds in deze krant verscheen staat echter een andere foto. Alwien vermoedt dat onderstaand portret is gemaakt bij het zestigjarig huwelijk, maar daarover is vervolgens weer niets terug te vinden in de jaargang van 1980.

Het vijftigjarig huwelijksfeest werd gevierd met een mis in de Sint-Lambertuskerk waar het Gemonds Gemengd Koor onder leiding van een zoon van het jubilerende bruidspaar vierstemmige werken vertolkte. Die werden instrumentaal begeleid door orgelspel én trompettisten van de fanfare. Ook beide toenmalige gilden, die enkele jaren geleden fuseerden, luisterden de viering op aangezien Janus zelf gildebroeder was.