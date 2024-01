Man met passie voor woorden

Onder dichters werd er vaak gepraat: je moet een keer in Boxtel hebben gestaan, vertelde Marcel Linssen enkele weken voor de uitbraak van de coronapandemie in 2020. Hij had het over de dichtwedstrijd DichtSlamRap waarvan hij zestien jaar eerder de initiatiefnemer was. Linssen sprak op dat moment als jurylid; de organisatie van het literaire evenement droeg hij een jaar eerder over.