Speuren naar ‘oud goud’

27 minuten geleden

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting.

In 2022 ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

DVG-SUPPORTER

Op de onderste foto die vorige week werd gepubliceerd, staan Hermus Rovers (69) en Drieka van Dijk (67) van de Keefheuvel in Liempde. Zij waren op 7 oktober 1975 vijftig jaar getrouwd. Het echtpaar kreeg negen kinderen; drie daarvan overleden in hun eerste levensjaar. Drieka was een echte Liempdse, de wieg van haar man stond in Boskant.

Kleindochter Ilona was nog net niet geboren toen de gouden bruiloft werd gevierd en meldt dat haar grootouders aan de Dorpsstraat een winkel in huishoudelijke artikelen runden. Bovendien werden er ijzerwaren verkocht, waarmee Hermus ook de boer op ging. Later ging hij in dienst bij textielfabriek Hebox in Boxtel. Naast zijn werk was de Liempdenaar bij de vrijwillige brandweer en een fervent aanhanger van voetbalclub DVG. Daar was hij ook actief in het bestuur van de supportersvereniging. Bovendien zong hij in het bejaardenkoor.

Hermus overleed in 1976, zijn vrouw vier jaar later.