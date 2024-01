Speuren naar ‘oud goud’

vr 12 jan, 07:00

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting.

In 2022 ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

GEMONDS GOUD

Op de onderste foto die vorige week werd gepubliceerd, staan Willem van de Koevering en Miena Beekmans uit Gemonde. Zij waren op 14 mei 1970 vijftig jaar getrouwd en haalden daags erna de kolommen van deze krant. Het huwelijksjubileum werd op woensdag 20 mei gevierd, onder meer met een serenade door fanfare Sint-Lambertus.

Ten tijde van hun gouden bruiloft woonde het koppel in een bungalow op de hoek Lariestraat-Kruisstraat in de bebouwde kom. Eerder huisde het stel aan de Beek in het buitengebied van het dorp. Wanneer ze daar neerstreken is niet bekend, maar bij hun zilveren bruiloft was Schijndel de woonplaats van het stel. Daar werd Miena in 1899 ook geboren. Zij stierf drie jaar na het vijftigjariige huwelijksfeest. Willem, wiens wieg in 1894 in Den Dungen stond, werd net geen 91. Het koppel kreeg tien kinderen, waarvan er twee jong overleden.