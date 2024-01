Pieter en Nelly Schevers vijftig jaar getrouwd

De rooms-katholieke kerk speelt een grote rol in het leven van Pieter (78) en Nelly Schevers (77) uit Esch. Niet voor niets is er een eucharistieviering uit dankbaarheid ter gelegenheid van hun gouden huwelijk. Overigens was het precieze jubileum op donderdag 28 december. Toen zette de buurt het actieve echtpaar al in het zonnetje.