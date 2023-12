Speuren naar ‘oud goud’

vr 29 dec., 07:00

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

KLOMPENMAKER

Op de kleine foto die vorige week werd gepubliceerd, staan Jaan (85) en Nelis (83) Thomassen- van Kronenburg. De geboren en getogen Liempdenaren, die uiteindelijk beiden net geen honderd jaar oud werden, vierden medio augustus 1971 hun zestigjarig huwelijksfeest en werden geportretteerd op het bankje voor hun woning aan de Nieuwstraat 73. Vijf jaar later haalden ze opnieuw de krant bij hun briljanten jubileum.

Nelis had - zoals veel plaatsgenoten - tot aan zijn pensionering een klompenfabriekje aan huis en verdiende ook wat bij als veehandelaar. Voordat het koppel in 1920 een woning kocht aan de Nieuwstraat runde het een stil kruugske in de buurtschap Kasteren.

Na zijn pensionering bleef Nelis nog ruim tien jaar houthandelaar voor een luciferfabriek in Weert. Ook maakte hij zich verdienstelijk voor de plaatselijke bejaardenbond waarvan hij negen jaar voorzitter was. Het echtpaar kreeg twee zonen: Toon (de oudste) runde een taxibedrijf en de vijf jaar jongere Sjef nam de klompenmakerij van zijn vader over, meldt kleinzoon Cor Thomassen. Ger van den Oetelaar achterhaalde de trouwdatum.