Peter Glas: ‘Klimaatmaatregelen duur? Niets doen kost echt veel meer!’

Peter Glas bij de watersluis waar het Smalwater uitmondt in rivier de Dommel, op een steenworp afstand waar de afzwaaiend Deltacommissaris woont.

Na een loopbaan in het teken van water, is Peter Glas (67) uit Boxtel met pensioen. Hij nam deze maand afscheid van zijn laatste functie: Deltacommissaris van Nederland. Als hoofd van het Nationaal Deltaprogramma zette hij sinds 2019 in het land de grote lijnen uit met betrekking tot klimaatadaptatie.