‘Den Boer’ sluit, maar de tapkast blijft: in Harrie’s mancave

Als op 23 december de laatste klanten café Den Boer verlaten, sluiten Harrie en Jolanda van Erp definitief de deuren van hun etablissement aan de Corpus in Boxtel. Het café wordt woonhuis, maar verbouwen? Ho maar. ,,We zetten er een bankstel in en maken in het achterkamertje een keuken. Verder verandert er hier niks”, aldus Harrie. ,,Dit wordt mijn mancave.”