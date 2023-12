Schoenmaker, verzamelaar én clown Vladimir

Nol Gemen in zijn 'museumpje'.

Ruim een eeuw lang was schoenenzaak Gemen aan de Stationsstraat een begrip in Boxtel. Ook nadat vanaf de jaren zestig uiteenlopende sportartikelen aan het assortiment werden toegevoegd. Decennialang waren er de uitrustingen van plaatselijke sportverenigingen te koop. Nol Gemen was ook buiten zijn winkel graag actief, onder meer als verzamelaar en clown.