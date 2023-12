Team huisartsenpraktijk Boxtel Centrum zamelt geld in voor stichting ALS

Het hele team van huisartsenpraktijk Boxtel Centrum wandelt 19 december voor stichting ALS, met Joost Liebergen in gedachten.

Het was 2016 toen Joost van Liebergen op 64-jarige leeftijd stierf aan de slopende ziekte ALS. Nu, ruim zeven jaar later, kiezen zijn collega’s een bijzondere manier om de Boxtelse huisarts te herdenken. Ze gaan met een wandeling zoveel mogelijk geld ophalen voor de 3FM-actie Serious Request, die dit jaar stichting ALS Nederland als goed doel koos.