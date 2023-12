Speuren naar ‘oud goud’

ma 4 dec., 11:48

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

PASSIE VOOR VOGELS

Op de onderste foto stonden vorige week Graard van de Vorstenbosch (74) en Cato Hosewol (69). Zij waren op 4 juli 1974 vijftig jaar getrouwd en vestigden zich na hun huwelijk in Boxtel. Graard werd geboren in Schijndel, Cato in het Rooise deel van Gemonde.

Meer dan veertig jaar woonde het koppel op het adres Van Merheimstraat 5, maar kort voor het gouden huwelijksfeest vond een verhuizing plaats naar de Sint-Willibrordstraat 1a. Het gouden huwelijksfeest werd op 10 juli gevierd met een mis in de Maria Reginakerk en een feestdag in zaal De Adelaar.

Samen zetten Graard en Cato zes kinderen op de wereld, meldt Johan van de Vorstenbosch, een van de veertien kleinkinderen. Zijn opa was bouwvakker en werkte tot aan zijn pensioen bij Toon Goverde als stukadoor. Oma was voornamelijk huisvrouw. ,,Beiden waren fanatiek ODC-supporter en daarnaast was opa een gepassioneerd houder van volièrevogels, konijnen en kippen”, herinnert Johan zich. Cato overleed in maart 1984, vlak voor de zestigjarige bruiloft. Graard een jaar later op 27 september.