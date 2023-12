Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

SNOEPWINKELTJE

Op de onderste foto van vorige week stonden Anna (84) en Jan (83) van den Oetelaar-Schalkx die op 21 januari 1976 zestig jaar waren getrouwd. Dat diamanten huwelijksjubileum vierden ze drie dagen later en op de vooravond van dat feest haalden ze de kolommen van deze krant. ‘Jèntje Oetel’ en zijn vrouw woonden destijds nog altijd aan de Brugstraat in de Boxtelse wijk Breukelen, waar ze zich na hun huwelijk vestigden. Ze werden dan ook omschreven als de oudste en trouwste bewoners van dit buurtje.

Velen kenden het echtpaar, niet in de laatste plaats vanwege het snoepwinkeltje waar de jeugd bijna een halve eeuw lang onder meer dropriemen, toffees, jodenvet, spekken en salmiak kocht uit trommels en dozen. Jan werkte - net als zijn vader - bij strohulzenfabriek Concordia in dezelfde straat. Anna runde de snoepwinkel, behalve op zondag want dan stond Jan zelf achter de toonbank. Kort nadat Jan en Anna hun snoepwinkeltje in 1964 sloten, reisden ze voor vier maanden naar Canada waar een dochter woonde. Die kwam in 1976 met haar man terug naar Nederland om haar ouders het diamanten huwelijksfeest van haar ouders te vieren. Daarbij waren uiteraard ook de overige vier kinderen, net als veertien kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.