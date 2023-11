Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

SIGARENWINKELTJE

Op onderstaande foto van vorige week stonden Bert (74) en Bertha (75) van den Braak- van Goch uit Boxtel. Zij waren op 26 mei 1980 een halve eeuw getrouwd en vierden dat drie dagen eerder in het bijzijn van onder meer twee kinderen en vijf kleinkinderen. In de papieren editie van dit artikel stonden afgelopen donderdag abusievelijk de verkeerde namen van de kinderen vermeld.

Het echtpaar runde een sigarenwinkel op de hoek Baroniestraat-Pastoor Erasstraat. Die werd in 1976 gesloopt om een verbreding van de Pastoor Erasstraat mogelijk te maken. In dat pand startte Bert in 1932 een herenkapsalon, zoals ook zijn broers Sjef en Gerard er een in dezelfde buurt hadden. De kapperszaak werd direct na de Tweede Wereldoorlog verbouwd tot sigarenwinkel.

Diverse lezers deelden dierbare herinneringen aan Bert en Bertha. ,,Meestal werd je geholpen door Bert, die bekend stond om zijn gezellige praatjes. Ook zijn vrouw wist wel raad met al het nieuws en het was er altijd een gezellige boel. Er stond ook speciaal een stoel voor de klant om te kunnen blijven buurten. Zelf heb ik er vaak sigaren voor mijn vader opgehaald. Ook op zondag, want na de mis in de Heilig Hartkerk was de winkel ook open”, aldus Hans van der Haagen.

Dat die winkel moest worden afgebroken, deed hen aanvankelijk wel pijn erkenden Bert en Bertha tijdens een interview met deze krant, daags voor het gouden huwelijksfeest. Maar uiteindelijk genoot het echtpaar in zijn nieuwbouwwoning die werd betrokken aan de Van Leeuwenstraat.

Bert was geboren en getogen in Boxtel, lid van voetbalclub ODC en hield van tuinieren. Zijn vrouw, afkomstig uit Schijndel, vermaakte zich graag met een boek of een partijtje kaarten.