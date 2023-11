Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

BOEREN OP DE BRAKEN

Op de foto van vorige week stonden Driek (73) en Anna (74) Scheutjens-Veroude. Zij vierden 25 april 1978 hun gouden huwelijksjubileum. Drieks wieg stond in Boxtel, die van Anna in Cromvoirt.

Eenmaal getrouwd vestigde het stel zich voor zes jaar in Lennisheuvel, daarna verhuisde het gezin naar de Van Salmstraat. Twintig jaar later werd een boerderijtje aan De Braken betrokken waar het stel tot 1976 woonde. Samen exploiteerden Driek en Anna een klein landbouwbedrijf. Dat werd in 1969 overgedragen aan zoon Harrie.

Er werden acht kinderen geboren. Van de vijf jongens overleden er twee voor hun eerste verjaardag. Van de drie dochters leeft er nog een. Op het moment van de vijftigjarige bruiloft vertoefde het echtpaar vanwege lichamelijke ongemakken al twee jaar in verpleeghuis Liduina. Dat verhinderde echter niet dat samen met de kinderen, maar ook met 24 kleinkinderen en vier achterkleinkinderen feest werd gevierd. Anna overleed in 1982, Driek negen jaar later.