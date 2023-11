Speuren naar ‘oud goud’

25 minuten geleden

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting.

Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze wekelijkse rubriek.

OPA’S PIJP LIGT ER NOG

Op de foto van vorige week stonden Toon Rutten en Maria van den Akker uit Esch. Op 27 mei 1972 was het een halve eeuw geleden dat zij elkaar in Vught, de geboorteplaats van Toon, het jawoord gaven. Maria, afkomstig uit het Duitse bedevaartsoord Kevelaer, en haar man kregen zeven zonen en vier dochter. Eén jongen verongelukte op jonge leeftijd, meldt kleindochter Marij Vorstenbosch. Van de elf kinderen leven er nu nog drie: zoon Jo en de dochters Ria en Paula.

Het waren beiden hardwerkende mensen, mailt Miranda, een andere kleindochter. Toon werkte als vrachtwagenchauffeur bij een graanhandel in zijn geboorteplaats. Als hij thuis kwam, dan moest hij op de akker van zijn boerenbedrijfje ook nog aan de slag.

,,Mijn ouders hebben er altijd naast gewoond en ik herinner me dat opa altijd pijp rookte. Als wij op de rekstok speelden, kwam hij erbij zitten”, aldus Miranda, een dochter van Jo. Haar grootouders hadden ook een pruimenboom. ,,Dus we aten regelmatig pruimen of pruimenjam of kruisbessen. Verder hadden ze ook kippen. De oude pijp van opa ligt bij mijn ouders op een tafel in de huiskamer.”

Het echtpaar Rutten streek na zijn huwelijk neer in Esch en woonde vanaf 1937 aan de Kollenberg. In 1982 vierde het stel ook nog het diamanten huwelijksjubileum. Een jaar later overleden de twee: Maria in februari op 82-jarige leeftijd. Toon in december; hij werd 93.