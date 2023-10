Oma Dienie eet altijd boterhammen op school

Toen haar drie kinderen op de Boxtelse basisschool Sint-Petrus zaten, werd gestart met het overblijven tussen de middag. Dienie Voets meldde zich na een tijdje aan als overblijfmoeder. Eerst met zo’n acht kinderen en later maar liefst 120. Er is in veertig jaar tijd veel veranderd in het onderwijs, maar Dienie (77) bleef. En waarom ook niet? ,,Ik geniet er nog elke dag van. Kinderen zijn geweldig.”