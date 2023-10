Speuren naar ‘oud goud’

vr 27 okt., 07:00

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting.

Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

OUDSTE GEMONDENAAR

Op de foto van vorige week stonden Janus van Eindhoven en Jaan van Oorschot uit Gemonde. Zij vierden in augustus 1978 hun gouden huwelijksjubileum. Janus was op dat moment met zijn 85 jaar de oudste inwoner van het kerkdorp, herinnert toenmalig overbuurman Ad Kuppens zich. Echtgenote Jaan was tien jaar jonger. Samen kregen ze negen kinderen.

Geboren en getogen in Gemonde betrok het stel na zijn huwelijk een hoeve aan Den Doolhof. Een jaar of tien later streken ze neer in een boerderij aan de Boomstraat. Daarnaast verrees later een houten bungalow waar Janus en zijn vrouw na hun pensioen gingen wonen. Een zoon zette het agrarisch bedrijf voort. Maar rustig van zijn oude dag genieten, was niets voor Janus. Want regelmatig stak hij de helpende hand toe, vertelde de bruidegom toen hij met zijn vrouw werd geïnterviewd door deze krant voor hun vijftigste trouwdag.

Het stel was op tal van manieren actief in de dorpsgemeenschap. Zo was Janus onder meer veertig jaar bestuurslid bij het veefonds en varkenshoudersvereniging. Samen met Jaan was hij - volgens oude familietraditie - lid van een van de twee toenmalige gilden: Sint-Joris & Sint-Catharina. Janus overleed op 93-jarige leeftijd, zijn vrouw werd 79.