Speuren naar ‘oud goud’

1 uur geleden

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting.

Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

BOUWEN AAN KERK

Op de foto van vorige week stonden Jan Nouwens en Katharina Henze. Het echtpaar woonde aan de Gildenhof, waar eind oktober 1978 het gouden huwelijksfeest werd gevierd. Jan werd geboren op Nieuwjaarsdag 1904 en werkte als timmerman onder meer aan de bouw van Maria Reginakerk. ,,Ik heb uit meerdere bronnen gehoord dat hij ook meehielp aan het orgel”, meldt Pim Nouwens. Hij is een kleinzoon van het jubilerende bruidspaar dat vijf zonen op de wereld zette. De twee jongsten leven nog en hebben inmiddels een respectabele leeftijd bereikt. Onder wie Pims vader Karel, die in Drunen woont. Jan overleed in juni 1982 op 78-jarige leeftijd.

Käthe Henze werd in november 1903 in het Duitse Ratingen (iets ten noorden van Düsseldorf) geboren en overleefde haar echtgenoot bijna negen jaar. ,,Zij hield het huishouden in een ijzeren greep, maar met een zeer zacht randje, de kleinkinderen hadden een streepje voor”, aldus Pim. Zijn oma kwam naar Nederland om te werken als dienstbode bij een welgestelde Boxtelse familie.

Pim haalt ook nog een anekdote aan uit de Tweede Wereldoorlog. ,,De commandant van de Duitse soldaten in en rond Boxtel kwam één keer op bezoek bij mijn opa en oma. Blij om eens Duits te kunnen praten zonder aan de oorlog te denken, zo vermoed ik. Mijn oma heeft hem zeer correct en vriendelijk ontvangen, maar wel goed duidelijk gemaakt dat hij niet meer langs hoefde te komen. Zij had gekozen voor Nederland, voor Boxtel.”