Speuren naar ‘oud goud’

38 minuten geleden

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting.

Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

FRIET- EN IJSSPECIALIST

Op de foto van vorige week stonden Jan van Ruremonde en Drika van de Langenberg. De twee rasechte Boxtelaren trouwden toen ze beiden achttien jaar oud waren.

Jan stond bekend als de eerste Boxtelse friet- en ijsspecialist en had zijn cafetaria op de hoek van de Van Leeuwenstraat, nabij de Breukelsestraat. In de zomer reden de twee met ijskarretjes door de gemeente, meldt kleindochter Ria Beelen. Het koppel verhuisde in 1960 naar het Maria Reginaplein om daar een van de nieuwe flatwoningen te betrekken. Het echtpaar kreeg drie dochters en een zoon. Twee kinderen waren al overleden op het moment dat op 15 mei 1968 de gouden bruiloft werd gevierd. Drie jaar later overleed Drika, Jan stierf in 1985.