Speuren naar ‘oud goud’

1 uur geleden

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

MANUSJE-VAN-ALLES

Op de foto van vorige week stonden Jas Bekers (72) en Grada van den Hout (70). Zij vierden op 27 september 1978 hun gouden bruiloft in het bijzijn van zes kinderen en dertien kleinkinderen. Door haar huwelijk verhuisde Grada vanuit haar geboorteplaats Esch naar Boxtel. Daar stond de wieg van Jas.

Het echtpaar woonde aanvankelijk op de Selissenwal, voordat daar vanaf de jaren vijftig de huidige woonwijk uit de grond werd gestampt. Later vestigde het stel zich aan de Van Merheimstraat, gevolgd door de Dufourstraat.

Na een tijdje in de bouw te hebben gewerkt, was Jas vijftien jaar in dienst van de leerfabriek in Oisterwijk. Tot aan zijn pensioen was hij manusje-van-alles bij Hebox, de Boxtelse producent van tent- en markiezendoek aan de Stationsstraat. Dat bedrijf sloot twee dagen na de gouden bruiloft definitief zijn deuren: iets meer dan honderd mensen verloren hun baan.