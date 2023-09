Een rijk leven vol muziek en humor

Als klarinet in hart en nieren was hij verknocht aan de blaasmuziek. Menig Boxtelaar leerde dankzij Jac van der Velden een instrument bespelen. Niet alleen bij Boxtel’s Harmonie, de vereniging die hem in juli nog huldigde vanwege zijn zeventigjarig lidmaatschap. Zaterdag sliep Van der Velden thuis rustig in.

Als jongeling slaagde Van der Velden in rap tempo voor alle vier muziekexamens en schoof hij aan in de rij met solo- en eerste klarinettisten van het harmonieorkest. Daarnaast leidde hij door de jaren heen veel jeugdleden op.

Echter, ook organisatorisch maakte Van der Velden zich verdienstelijk. Zo’n vijftien jaar lang maakte hij deel uit van het harmoniebestuur, onder meer als secretaris. Op repetities en met optredens stond hij bekend om zijn vrolijke humeur en grappen.

CARNAVAL EN VISSEN

Als twintiger richtte hij met een aantal medemuzikanten uit de harmonie in 1962 blaaskapel Die Zwetschgenbub’n op die een jaar later tot hofkapel werd gebombardeerd van de eerste Prins Carnaval. Ruim veertig jaar lang maakte hij deel uit van dit gezelschap en was daar ook jarenlang presentator. Dankzij die rol vonden ook de vele carnavalsorkestjes die in de jaren tachtig ontstonden de Boxtelaar voor muziekles.

Naast muzikant was Van der Velden een fervent visser. Hij organiseerde jarenlang met vrienden en bekenden gezellige dagtochten naar de Oosterschelde. Bovendien genoot hij met volle teugen van de wielersport. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij in de jaren zeventig als secretaris zitting nam in het comité dat de jaarlijkse Ronde van Boxtel organiseerde. De rol van speaker in de jurywagen was Van der Velden op het lijf geschreven.

Tot aan zijn vervroegd pensioen was Van der Velden werkzaam in de grafische sector. Volgend jaar zou hij zijn diamanten huwelijksjubileum vieren met Toos Hendricks. Voor zijn maatschappelijke verdiensten werd de rasechte Boxtelaar in 2002 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vrijdag 29 september vindt om 13.30 uur de uitvaartplechtigheid plaats in De Serenade aan de Oude Dijk te Liempde. Uiteraard opgeluisterd door Boxtel’s Harmonie, waarin ook zijn zoon, dochter, schoonzoon en twee kleindochter spelen.

Jac. van der Velden werd 84 jaar.