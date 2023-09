Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

BIJ DE RESERVEPOLITIE

Op de foto van vorige week stonden Piet Poirters (79) en Cor Hazenberg (75) die op 2 augustus 1987 vijftig jaar waren getrouwd. Dat jubileum werd gevierd op 10 juli; een dag eerder haalden ze de kolommen van deze krant. Beide rasechte Boxtelaren woonden destijds aan de Sint-Willibrordstraat, maar eerder aan de Julianastraat.

Zeventien jaar werkte Piet bij Hebox, de lokale producent van tent- en markiezendoek. Hij verruilde dit bedrijf aan de Stationsstraat voor de NS. Daar was hij tot aan zijn pensionering belast met wegonderhoud.

Ook was Piet meer dan een kwart-eeuw actief bij de toenmalige reservepolitie. Die bestond uit vrijwilligers; zij assisteerden de gemeentepolitie onder meer tijdens surveillances bij evenementen en andere grootschalige activiteiten. In zijn vrije tijd viste, fietste en kaartte Piet graag. En zijn kinderen Frans, Corrie, Marie-Jozé en Diny vonden in hun vader een goede klusjesman.

Cor werkte voor haar huwelijk in het naaiatelier van Van Oerle’s Damastweverijen. Ook thuis zat ze graag achter de naaimachine. Daarnaast vulde ze haar tijd met handwerken, puzzelen, wandelen en winkelen.