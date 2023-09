video

‘Bijen regelen het allemaal zelf’

44 minuten geleden

De 22-jarige Barend Meihuizen wilde het eens anders aanpakken met zijn video’s. Iets waar hij zelf enthousiast van werd, zonder dat de beeldmaker er per se inkomsten aan over moest houden. De Boxtelaar kwam uit bij zijn 70-jarige dorpsgenoot Fons van Asten, verzot op het houden van bijen. Bekijk hieronder het portret [1 minuut 37].





In een korte video brengt Meihuizen de passie van de imker in beeld. ,,Mijn doel was om iets te doen wat ik zo leuk vind aan mijn werk. Door te vragen, soms de stiltes te vinden, erachter proberen te komen hoe een mens in elkaar zit. Het is mooi om te zien hoe Fons helemaal in zijn element zit.”

De Boxtelse imker kan een boek schrijven over het houden van bijen. ,,Ze doen het helemaal zelf. Het enige wat wij doen: we pakken de honing af en geven er suikerwater voor in de plaats”, vertelt hij onder meer in de video.

Meihuizen werkt twee dagen per weel als onderwijsassistent bij SintLucas in Eindhoven, de mbo-school waar hij ook een audiovisuele studie afrondde. De overige drie dagen besteedt hij aan zijn eigen bedrijfje House of Steve. ,,Ik investeer mijn tijd in zo’n video ook om mijn portfolio op te bouwen. In de toekomst mezelf meer gaan toeleggen op de onderwerpen ‘groen’ en mensen. Daar raak ik enthousiast over.”