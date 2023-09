Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

TUINMAN ‘OUDE TOL’

Op de foto van vorige week stonden Jan en Drika van de Westelaken- van de Muggenheuvel. Beiden werden geboren in Den Dungen, maar woonden vrijwel hun hele huwelijkse leven in de Boxtelse buurtschap Hal. Niet verwonderlijk, want Jan was tuinman van huize De Oude Tol. Bovendien werkte hij voor Tegelhuis Ras in Den Bosch. Jan had een voorliefde voor de wielersport en trok als verzorger op met menig amateurrenner. Ook speelde hij graag biljart.

Het echtpaar kreeg drie kinderen: Antoon, Nellie en Marijke. Van hen leeft alleen de middelste nog. Nellie is inmiddels 92 en woont in Vught, net als haar dochter Henriëtte, die de informatie over haar opa en oma stuurde. Henriëttes broer Jan Willem woont in Sint-Michielsgestel en houdt nog altijd het graf van zijn grootouders op de algemene begraafplaats Munsel bij. Er zijn nog vier andere kleinkinderen. Willeke betrok het huis van opa en oma op Hal. Twee kleinzonen zijn in Oss verzeild geraakt, een andere kleinzoon emigreerde naar Australië.