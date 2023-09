Paulien loopt al 50 jaar trouw haar collecteronde

1 uur geleden

Op 17-jarige leeftijd begon Paulien Schouten met collecteren voor de Nierstichting. Dat is inmiddels een halve eeuw geleden. Volgende week, tussen 18 en 23 september, loopt de Boxtelse haar gouden rondje.

Een week voordat de geldinzameling start, bezoekt wijkhoofd Sjan van de Sande van de Nierstichting altijd de trouwe collectanten om de bussen af te leveren. Zo ook bij Schouten. Ditmaal echter werd de Boxtelse verrast. Ook regiomanager (en naamgenoot) Pauline Ritmeester stond ditmaal op de stoep. Met een gift: een olijfboompje. Het cadeau is symbolisch bedoeld: deze staat voor tradities en wordt geassocieerd met kracht, vrede en een positief toekomstbeeld. Van de takken werden in de oudheid bovendien kransen gemaakt als blijk van erkenning. ,,En iemand die vijftig jaar bij ons is, krijgt de hoogste blijk van erkenning”, aldus Ritmeester.

Schouten vindt het belangrijk de activiteiten van de Nierstichting te ondersteunen; het voorkomen, behandelen en genezen van nierziekten. Daarnaast gaat ze ze ook voor de Hartstichting langs de deuren.

De collecteweek is van maandag 18 tot en met zaterdag 23 september. Wie de Nierstichting wil helpen als vrijwilliger, kan contact opnemen met Ritmeester via 06-11 11 54 97. Aanmelden kan ook via https://nierstichting.nl/help-mee/collecteren/.