Nando eerst in tv-muscial en daarna... The Passion?

Dat zijn optreden in de toneelvoorstelling Drs. Down zou leiden tot een rol in een groots opgezette tv-musical had Nando Liebregts (28) uit Boxtel nooit durven bevroeden. Toch gebeurde het. Want musicalproducent Albert Verlinde was zes jaar geleden bij de première aanwezig en hield Nando in zijn achterhoofd. Nu hoopt de Boxtelaar op meer: spelen in The Passion.