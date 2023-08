225 ouderen genieten van kermisbingo

49 minuten geleden

Voor het tweede jaar op rij heeft onderneemster Natasja Willems het initiatief genomen om de kermisbingo te houden. Dit in samenwerking met andere ondernemers en partijen. Dinsdagochtend kwamen 225 ouderen naar café ‘t Hart van Boxtel om de nummers op hun spelkaart weg te strepen in de hoop een prijsje te bemachtigen.

Bruisend Centrum, café ‘t Hart van Boxtel, de gemeente Boxtel, cafetaria Mikies en stichting Met je Hart deden allemaal een duit het zakje om de populaire spelochtend tijdens de Boxtelse kermis mogelijk te maken.

Alle senioren deden gratis mee en kregen een drankje en een hapje aangeboden door cafetaria Mikies, de gemeente Boxtel en ‘t Hart. Ze genoten met volle tuigen van de uitbundige bingo. Er waren veel prijzen te winnen die Willems beschikbaar had gesteld, presentator Dorien Habraken (ook bekend als De Dorini’s) zorgde tevens voor een ludiek optreden. Daarmee kreeg zij zelfs burgemeester Ronald van Meygaarden aan het dansen. Voor wie wilde, kon aansluiten in de polonaise. Ook wethouders Désiré van Laarhoven en Fred van Nistelrooij waren namens het Boxtels gemeentebestuur aanwezig.

De ouderenbingo was oorspronkelijk een initiatief van kermisambtenaar Richard Schuurs van de gemeente Boxtel en speciaal bedoeld voor kwetsbare senioren. In 2014 was de eerste editie. Na corona leek het erop dat er geen herstart meer in zat voor de populaire activiteit. Willems pakte in 2022 de handschoen op met collega-ondernemers Jose Gerrits (Per Tutti Lingerie) en Iris Koesen (’t Hart van Boxtel) zodat de kermisbingo weer kon plaatsvinden.