Sportverslagen maken met hart en ziel

Als hij een sportwedstrijd mocht verslaan, voelde Coen Verbeek zich als een vis in het water. Jaren op rij verzorgde hij de wedstrijdverslagen van ‘zijn’ RKSV Boxtel in deze krant. Maar ook een voorbeschouwing van alle regionale clubs op het nieuwe voetbalseizoen was bij hem lange tijd in goede handen. Daarnaast leefde hij zich graag uit in wielerverslagen. Maandagavond is de Boxtelaar vredig ingeslapen.