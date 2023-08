Het bromfietscertificaat van de Boxtelse man is al sinds 2006 niet meer in gebruik.

Man (37) uit Boxtel rijdt al 17 jaar met ongeldig bromcertificaat

18 minuten geleden

Een 37-jarige man uit Boxtel reed al 17 jaar met een bromfietscertificaat rond. Hij was er stellig van overtuigd dat het papiertje nog geldig was, terwijl het document al sinds 2006 niet meer in gebruik is. Het voorval kwam aan het licht na een controle die wijkagent Hicham Argani maandag uitvoerde.

,,Aanvankelijk dacht ik dat de man een grapje maakte, maar hij was bloedserieus”, meldt Argani op zijn social media pagina’s. De bestuurder is een bekende van de wijkagent die binnenkort afzwaait in Boxtel. Bij de controle had hij geen bromfietsrijbewijs bij, maar verklaarde wel dat zijn bromfietscertificaat nog thuis lag en vroeg of Argani mee wilde rijden zodat hij het op kon halen.

STELLIG

Toen de wijkagent de man er op wees dat het brommercertificaat al sinds 2006 niet meer bestaat, bleef hij stellig in zijn verklaring dat hij nog gewoon met het 17 jaar oude document mocht rijden. Ondanks zijn verwoede pogingen om zijn gelijk te halen, kreeg hij toch een boete voor het rijden zonder rijbewijs.

De moeder van de bestuurder kwam het bromfietscertificaat op verzoek van de man alsnog brengen. Argani: ,,Het zag er nog goed uit na zoveel jaar. Het is bijna van historische waarde als je deze nog bezit. Maar goed dat ik niet met hem mee naar huis ben gegaan, anders was ik misschien in zijn tijdmachine gelokt.”

INVORDEREN

Het bromfietscertificaat werd op 1 juni 1996 ingevoerd. Iedereen die na 1980 was geboren moest eerst een theorie-examen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) afleggen om het document te bemachtigen. Per 1 oktober 2009 is het certificaat vervangen voor het rijbewijs AM. Het was toen nog drie jaar lang mogelijk om het oude papiertje om te wisselen voor het nu bekende roze pasje. Bij een verkeersovertreding kan het bromfietsrijbewijs ook ingevorderd worden, dat was in de oude situatie niet mogelijk.