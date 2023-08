Bouwvakkers bereiden zich met biertje voor op vakantie

Marijn, Tjerk, Rogier en Harry (van links naar rechts) proosten op de vakantie die (voor de meesten) vrijdag is begonnen.

Het terras van Ons Café in Esch zit deze vrijdagavond vol. Bouwvakkers van bedrijven uit het dorp of de regio zijn er neergestreken om de vakantie in te luiden met een borrel. Ik schuif aan bij een viertal dat gezellig zit te keuvelen onder het genot van een biertje en een schnitzel.