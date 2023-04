Eerbetoon aan overleden raadslid Eric van den Broek op ‘Boxtelaarbankje’

‘Ik geloof in het goede van de mens’, met daarnaast het bekende Facebook-duimpje. Deze tekst plakt sinds dinsdagavond op het bankje op de hoek van de Molenstraat en de Stationsstraat en is een eerbetoon aan het eind vorig jaar overleden Eric van den Broek.

In het bijzijn van familie, vrienden, het Boxtelse college van B en W en diverse raadsleden, waaronder zijn eigen fractieleden van de SP, werd de plaquette met de tekst dinsdagavond onthuld. Dat gebeurde vlak voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering.

Het eerbetoon was een wens van de Boxtelse politiek. De tekst op het bankje is volgens SP-fractievoorzitter en goede vriend Rinze van der Veen de essentie van Van den Broek. ,,Ik hoop dat iedereen zijn lijfspreuk in ere houdt, zeker in deze tijd van polarisatie”, gaf de SP’er in een korte speech tijdens de onthulling aan.

SOCIAAL

De locatie, het zogeheten ‘Je bent Boxtelaar als...’-bankje waar vaak een groep ouderen samen komt, was ook niet zonder reden gekozen. Van den Broek was sociaal erg betrokken bij zijn dorpsgenoten en heeft zich in zijn tijd als wethouder en als raadslid hard gemaakt voor de zitplek. Zijn dochter Ezra en zijn partner Agnes Zanetti brachten de plaquette naar het bankje. Na de speech van Van der Veen plakten zijn beste vrienden en voetbalmaatjes Bart Schotmans en Bart van der Weide het bordje op de rugleuning, waarna nog een minuut stilte werd gehouden.

POLITIEK

Van den Broek overleed eind vorig jaar op 2 december op 51-jarige leeftijd. Hij was sinds 1998 actief in de Boxtelse raadszaal. Eerst als raadslid namens SP en later als wethouder. In zijn twee bestuursperiodes maakte hij zich hard voor het behoud van het sociale karakter van Boxtel en de diverse voorzieningen hiervoor.