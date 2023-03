Miet van Diessen blaast honderd kaarsjes uit

Miet van Diessen wordt medio april feestelijk onthaald in Liempde: ze vierde op 9 maart haar honderdste verjaardag en dat wordt gevierd in het dorp.

De eeuwling is geboren en getogen in Liempde. En omdat ze er nagenoeg haar hele leven heeft gewoond, is Miet van Diessen toch een échte Liempdse, ondanks dat ze sinds enkele jaren in woonzorginstelling Haarensteyn woont. Het Dorpsberaad heeft daar..