Waarom Svetlana niet zomaar met de bus kan

Bij directeur Guido van de Laar van Wasserij Boumans voelt Svetlana Sakhnenko zich op haar gemak. Omdat er grote verschillen zijn tussen de Oekraïense en Nederlandse gebarentaal, is het niet altijd makkelijk voor haar om d'r weg in Boxtel te vinden. Van minstens één teken weet ze zeker dat die universeel is: peace!

Wasmachines toeren volop, machinale drogers brommen, containerwieltjes ratelen. Een gesprek voeren is in de bedrijfshal aan de Van Salmstraat niet mogelijk zonder je stem te verheffen. Toch voert Svetlana met haar collega’s moeiteloos hele conversaties. Gepraat wordt er nauwelijks, druk gebaard wel. Svetlana behoort tot een van de dove Oekraïense vluchtelingen die bij het Boxtelse bedrijf werkzaam zijn. ,,Op de dagen dat ik moet werken, denk ik iedere keer: yes, ik mag weer!”

Niet zonder reden: buiten haar werk om is het sociale leven in Boxtel nogal armzalig voor Oekraïners met gehoorverlies. Svetlana woont met enkele tientallen andere, voornamelijk dove en slechthorende, vluchtelingen sinds het najaar in het voormalige Rabobank-gebouw ..