‘Moeder van kind met autisme staat altijd aan’

Debby van der Sloot (links) en Mireille van de Minkelis zijn als regiomoeders verbonden aan Mama Vita in Boxtel. Het netwerk verbindt moeders van kinderen met autisme en organiseert regelmatig laagdrempelige activiteiten in hun woonplaats.

Stilzitten doen Mireille en Debby allerminst. Als moeders van een kind met autisme én kartrekkers van de lokale afdeling van Mama Vita geven ze nu zo’n vijf jaar enthousiast leiding aan het netwerk. ,,De vaste kern van Mama Vita Boxtel telt zo’n 35 moeders die regelmatig naar onze bijeenkomsten komen”, vertelt Debby. ,,Daarnaast bereiken we met onze activiteiten nog eens twintig geïnteresseerden die misschien later willen aansluiten”, vult Mireille aan. ,,Natuurlijk hopen we op nog meer frequente bezoekers.”

BEPERKINGEN

Mama Vita is een stichting die in 2010 werd opgericht en bijna 25 actieve afdelingen in Nederland telt. ,,Dat Mama Vita zich vooral op moeders richt, heeft alles te maken met het feit dat zij over..