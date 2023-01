Kinderen opvang Velder zingen over familie en vrijheid

Maartje Boom regelde rapper Jelle Verse (Jelle Verschuren) voor de kinderen op de noodopvang in Liempde. Samen namen ze een lied op.

Boom biedt met haar eigen bedrijfje Studio Sterrenstof creatief onderwijs. ,,Het was altijd mijn droom om een project met kinderen in het buitenland te doen. Maar waarom zou ik naar een ver land reizen als de kinderen ook naar hier komen?”, vertelt de Boxtelse. Toen ze de oproep zag voor leerkrachten op de opvanglocatie, begon haar hart sneller te kloppen. Ze meldde zich aan en raakte al snel betrokken bij de oprichting van ‘The Magic School’ op Velder.

,,We hebben samen al veel mooie lessen mogen geven. Niet alleen taal en rekenen komen aan bod, ook creatieve onderdelen. Zo is onder meer de naam van de school samen met de leerlingen tot stand gekomen. Ik probeer in mijn lessen de kinderen ook echt kind te laten zijn..