Deze dwergpinscher rent vrolijk en vrij over het Boxtelse gras van park Molenwijk. Maar in Oekraïne zijn de omstandigheden slecht voor veel huisdieren.

Essche helpt mee met actie voor Oekraïense huisdieren

wo 18 jan, 14:34

Anjo Brito uit Esch helpt mee het inzamelen van honden- en kattenvoer maar ook medicatie voor huisdieren in Oekraïne. De landelijke inzamelingsactie loopt tot en met zondag 25 februari, ook in Boxtel staat een krat waar mensen de goederen kunnen doneren. Die is te vinden bij de voordeur van het woonhuis aan de Geelderseweg 17, nabij Groencentrum Boxtel.

,,Er zijn vreselijk veel dieren in het oorlogsgebied achtergelaten door hun gevluchte eigenaren”, legt Anjo uit. ,,Naast de oorlog hebben de dieren ook te maken met een zeer strenge winter.” Normaliter zet Konijn in Nood zich landelijk in om de verkoop van vleeskonijnen tegen te gaan. Recent is het goede doel, gehuisvest in de Friese plaats Stiens, een campagne gestart voor de huisdieren in Oekraïne. Anjo gaf gehoor aan de oproep van de stichting om ook particuliere acties in eigen dorp te houden.

KOUDE WINTERMAANDEN

Landelijk duurt de inzamelingsactie tot en met zondag 25 februari. Die dag zal er om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam ook een event plaatsvinden om nog extra voer en medicatie bij elkaar te krijgen. Daags erna zal een vrachtwagen richting Oost-Europa vertrekken.