In het opslaghok voor kleding van kringloopwinkel Spullukus in de Molenstraat heeft vuurwerk tijd de nieuwjaarsnacht voor flinke schade gezorgd. Het sloeg namelijk een gat in het platte dak, waardoor de regen zo naar binnen kon druipen.

Vuurwerk zorgt voor waterschade en vernielde wintercollectie bij Spullukus

wo 4 jan, 10:46

De jaarwisseling is in Boxtel zonder grote incidenten verlopen. Maar bij kringloopwinkel Spullukus zag eigenaar Marion van Berlo een groot deel van de wintercollectie sneuvelen omdat vuurwerk voor een flinke lekkage zorgde.

Het was pas maandagochtend dat Van Berlo het lek in haar winkel aan de Molenstraat ontdekte. Vuurwerk had een stuk uit het platte dak geslagen, waardoor de regen zo naar binnen liep. Recht in het opslaghok voor kleding. In een filmpje op haar Facebookpagina laat ze het aan haar volgers zien: het is alsof iemand de douche aan heeft gezet en de plafondplaten zijn als gruis uit elkaar gevallen.

,,Je mag best weten dat ik op dat moment er even helemaal doorheen zat”, geeft Van Berlo een paar dagen later aan. ,,Na de ellende met mijn bus (die brandde eind 2021 volledig uit - red.) kan dit er ook nog wel bij...”, vervolgt ze aangeslagen.

VLOOG DEUR UIT

Een groot deel van de winterkleding kan als verloren beschouwd worden. ,,Het ruikt helemaal muf, want alles hing dus al ruim een dag kletsnat in het hok. Dat dit juist nu moest gebeuren, nu zoveel mensen om deze kleding verlegen zitten”, wijst Van Berlo op het feit dat haar collectie winterkleding de deur uit vloog. Ze had juist een oproep gedaan om extra kleding te doneren.

TROUWE VRIJWILLIGERS

Gelukkig kan ze rekenen op een flink aantal trouwe vrijwilligers. Die stonden woensdagochtend klaar om te helpen met het opruimen van de rommel en het afvoeren van de kleding. De winkel ging daardoor wel iets later open.

Hoe het vuurwerk op het dak terecht is gekomen, is Van Berlo een raadsel. Het is alleen bereikbaar via enkele winkels aan de Stationsstraat en de Molenstraat en de woningen daarboven. Het lek is maandag snel gedicht, de rest is verzekeringswerk.