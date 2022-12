Horeca-icoon Rooie Sloot is niet meer

ma 12 dec, 15:36

,,Het is mooi geweest.” Met die woorden draaide Gerard van der Sloot samen met zijn vrouw Riky in 2005 voor het laatst de deur van café Marktzicht in Boxtel op slot. Op die zondag na carnaval beëindigde het echtpaar 35 enerverende horecajaren waar ze met veel plezier en tevreden op terugkeken. Vrijdag overleed de ‘Rooie Sloot’.

Met een uitbundig tweedaags feest nam het kasteleinskoppel destijds afscheid van de vele klanten en verenigingen die in café Marktzicht kind aan huis waren. Het ene na het andere orkest trakteerde Gerard en Riky op een muzikale hulde. Ze waren zichtbaar ontroerd door de gelukwensen en dankbetuigingen.

De Rooie Sloot dankte zijn bijnaam aan de kleur van zijn haardos en hield niet van poespas. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, zei hij maar al te vaak. Oók als hij vanuit de horecavereniging of de gezamenlijk Markthoreca zijn schouders onder openbare feestelijkheden zette.

Zo was Gerard onder meer gangmaker in de stichting Fistiefijn die - samen met Boxtel Vooruit - vanaf het begin van de jaren tachtig oranjefestiviteiten naar een hoger plan tilde. Later werd tijdens carnaval ook de Blurptent opgebouwd voor de middelbareschooljeugd.

Twee jaar voordat de deur voorgoed op de knip ging, hadden Gerard en Riky al willen stoppen. Een koper vinden was echter niet zo eenvoudig. Met name vanwge de grote feestzaal, waar heel veel Boxtelaren jarenlang feesten en partijen hielden. Of een koffietafel na een uitvaart. De zaal was een blok aan het been geworden, simpelweg omdat er veel minder vraag was.

De horeca-activiteiten van het echtpaar Van der Sloot bleven niet beperkt tot café Marktzicht. Een paar deuren verderop, ook aan de Markt, werd discotheek De Keistamper geopend, later omgedoopt tot De Leste Stuiver. En café De Adelaar aan de Baroniestraat was eveneens tien jaar lang in handen van Gerard en Riky; het werd uitgebaat door een van de vier dochters.

Uiteindelijk kocht brouwerij Heineken het florerende Marktzicht, dat van een kleine kroeg in de loop van de jaren werd uitgebouwd tot een zalencentrum. Het echtpaar verhuisde naar een appartement in complex Baronije. Maar als het enigszins kon, waren ze erbij als festiviteiten op touw werden gezet. Zéker al er muziek werd gemaakt.

Gerard van der Sloot werd tachtig jaar.